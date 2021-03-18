ВФЛА дисквалифицировала двух атлетов за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкой атлетики на своем официальном сайте объявила о дисквалификации бегуньи Надежды Федоровой и ходока Романа Георгиева на два года за нарушение антидопинговых правил.

Оба спортсмена, представляющие Чувашию, дисквалифицированы за нарушение пункта 2.2 общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).

Сроки дисквалификации Федоровой и Георгиева – с 20 июня 2019 года по 19 июня 2021 года.

В июне 2019 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, о выявлении фактов использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ в Чувашии. Была создана независимая рабочая группа, которая занялась выяснением всех обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил.