Российским легкоатлетам возобновят выдачу нейтральных статусов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновит выдачу нейтральных статусов никогда не нарушавшим антидопинговые правила российским спортсменам. Об этом сообщает ТААС с ссылкой на заявление главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Данное решение принято сегодня на заседании совета World Athletics.

«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться, - сказал Андерсен. - Этот план - лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент World Athletics призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы», - цитирует ТАСС Андерсена

В ноябре 2020 года совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от Всероссийской федерации легкой атлетики стратегического плана по восстановлению организации в международных правах. ВФЛА отправила план в феврале 2021 года.