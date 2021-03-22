Клишина откроет летний сезон турниром во Флориде

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что откроет летний сезон 2021 года турниром в американской Флориде. Об этом легкоатлетка написала в своем аккаунте в Instagram.

«Все по плану, полет нормальный. В субботу открываю сезон на Florida International», - отметила Клишина.

18 марта совет World Athletics вернул легкоатлетам из России право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях. На этих старты смогут заявиться не более десяти спортсменов из РФ.

Клишина выступала под нейтральным статусом на Олимпиаде-2016. В финале соревнований она заняла девятое место.