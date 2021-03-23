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23 марта 15:39
автор: Александр Поволоцкий

Андрей Шляпников: Массового отъезда российских легкоатлетов в другие страны не будет

Совет World Athletics вернул спортсменам из РФ, имеющим нейтральный статус, возможность выступать на международных соревнованиях.

Председатель комитета детской и студенческой легкой атлетики ВФЛА Андрей Шляпников прокомментировал возможность массового отказа российских легкоатлетов от спортивного гражданства РФ из-за ограничений в выступлениях на международной арене.

«Мы с отцом Матвея Волкова долго вместе были в нашей сборной. Думаю, решение о переходе в сборную Беларуси все-таки в первую очередь принимал его отец. Сын еще слишком молод, чтобы принимать такие решения. Хотя условия для тренировок у них были. Для выступлений — нет. Конечно, была мотивация уехать. Но я думаю, что массового исхода из страны в связи неимением возможности выступать на международном уровне не будет», — рассказал Шляпников в эфире телеканала «Звезда».

Летом прошлого года рекордсмен мира среди юношей в прыжках с шестом Матвей Волков принял решение о смене спортивного гражданства и намерен выступать за Беларусь.

источник: Телеканал «Звезда»
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