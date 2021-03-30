Дарья Клишина: Предпочитаю сильно начинать и весь сезон держать себя в такой форме

«Раньше я бы испугалась такого результата, а сейчас наоборот, меня больше испугал бы, например, результат 6,50.

Я теперь предпочитаю сильно начинать и весь сезон держать себя в такой форме.

Теперь я еду в Атланту, буду готовиться там. Планирую выступать на этапах Бриллиантовой лиги, где будет прыжок в длину», - приводит слова спортсменки сайт ВФЛА.

Напомним, в Майами Клишина прыгнула на 7,01 метра, что стало вторым результатом.

30-летняя россиянка является серебряным призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой Европы.