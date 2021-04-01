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01 апреля 14:53
автор: Максим Скороходов

World Athletics опубликовала процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам

В крупных турнирах смогут поучаствовать 10 российских легкоатлетов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем официальном сайте опубликовала процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса.

Чтобы получить нейтральный статус российский легкоатлет должен к соответствующему заявлению приложить официальные письма от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с полной информации о себе, входить в пул допинг-тестирования за последние 12 месяцев, а также заплатить оформление заявления ($250 - для спортсменов старше 20 лет, $100 - для спортсменов до 20 лет).

Для участия на Олимпийских играх и чемпионатах мира российский легкоатлет должен сдать три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала соответствующего турнира. Для участия в Олимпиаде в Токио заявки принимаются до 7 июня.

Напомним, что ВФЛА была лишена членства в международной федерации в 2015 году. Из-за различных проблем в российской легкой атлетики наши спортсмены пропустили в этом году зимний сезон. 18 марта совет World Athletics снова разрешил россиянам получать нейтральный статус.

источник: World Athletics
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