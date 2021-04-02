Ласицкене заполнила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса

«Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги. Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке её заявки. Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию», — приводит слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой «ТАСС».

Согласно утверждённой процедуре выдачи российским спортсменам старше 20 лет нейтрального статуса (ANA), участнику необходимо заплатить $ 250 и приложить официальные письма от ВФЛА и РУСАДА, в которых будет содержаться полная информация об атлете.

Ласицкене планирует начать новый сезон 23 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко.

Напомним, россиянка является трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.