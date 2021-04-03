Ушел из жизни заслуженный тренер России Евгений Загорулько

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова сообщила о кончине 78-летнего тренера Евгения Загорулько.

— Да, по информации, которая пришла, Евгения Петровича действительно не стало. Деталей не знаю, к сожалению. Как я поняла, его не стало в ночи, — передает слова Чичеровой «РИА Новости».

Добавим, что олимпийские чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы Тамара Быкова, Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Вячеслав Воронин, Александр Шустов и Данил Лысенко являются воспитанниками Загорулько.