Чичерова - о смерти Загорулько: У него была онкология, после коронавируса все обострилось

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова дала комментарий после смерти своего тренера Евгения Загорулько.

«Евгений Петрович болел, хотя мало кто знал, что у него онкология, а когда заразился коронавирусом, все закрутилось как-то очень быстро. Обострились абсолютно все болячки, все сопутствующие заболевания, хотя всем нам казалось, что мощи тренера хватит на целый век», - приводит слова Чичеровой RT.

Прыгунья в высоту под руководством заслуженного тренера России одержала победу на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, а также стала чемпионкой мира и Европы.