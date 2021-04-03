Чичерова - о смерти Загорулько: У него была онкология, после коронавируса все обострилось

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Визела 0 Эшторил 0 П1 2.55 Х 2.70 П2 3.20
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Сампдория 0 П1 1.51 Х 4.60 П2 6.30
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.45 П2 1.80
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Бохум 0 Хольштайн 0
Франция - Лига 1 14:00 Монако 0 Метц 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.87 Х 3.50 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.79
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.26 Х 5.80 П2 14.0
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.02
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 4.20 Х 3.10 П2 2.07
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Парма 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.70 Х 4.60 П2 1.65
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Удинезе 0 П1 1.44 Х 4.60 П2 8.10
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кротоне 0 П1 1.25 Х 6.20 П2 13.5
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Фиорентина 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Специя 0 П1 1.49 Х 4.60 П2 6.80
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.82 Х 4.00 П2 4.20
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Арминия 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 Краснодар 0 Ахмат 0 П1 1.82 Х 3.90 П2 4.30
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.05
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.53 Х 4.50 П2 6.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Рубин 0 Сочи 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Германия - Бундеслига 16:30 Байер 0 Шальке-04 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 17:00 Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.54 Х 4.50 П2 6.10
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Арока 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.10
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.00 Х 4.10 П2 3.60
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.37 Х 4.90 П2 9.80
03 апреля 11:53
автор: Степан Шереметьев

Чичерова - о смерти Загорулько: У него была онкология, после коронавируса все обострилось

Российский специалист ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова дала комментарий после смерти своего тренера Евгения Загорулько.

«Евгений Петрович болел, хотя мало кто знал, что у него онкология, а когда заразился коронавирусом, все закрутилось как-то очень быстро. Обострились абсолютно все болячки, все сопутствующие заболевания, хотя всем нам казалось, что мощи тренера хватит на целый век», - приводит слова Чичеровой RT.

Прыгунья в высоту под руководством заслуженного тренера России одержала победу на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, а также стала чемпионкой мира и Европы.

источник: «RT на русском»
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