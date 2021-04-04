Часть кровли рухнула во время соревнований в легкоатлетическом манеже в Кирове (видео)

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 3-я четверть Фрапорт Скайла 47 Крайльсхайм Ме 45
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 62' Вилафранкензе 2 Мафра 1 П1 1.30 Х 4.50 П2 11.0
Германия - Бундеслига 3-я четверть С.Оливер Баске 44 Ольденбург 69
Германия - Бундеслига перерыв Бамберг 43 Гамбург Тауэрс 63
Франция - Лига 1 2-й тайм, 62' Нант 1 Ницца 2 П1 10.0 Х 4.50 П2 1.37
Франция - Лига 1 2-й тайм, 63' Лорьян 1 Брест 0 П1 1.27 Х 5.10 П2 16.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 61' Бордо 2 Страсбург 3 П1 8.20 Х 4.10 П2 1.45
Франция - Лига 1 2-й тайм, 62' Реймс 1 Ренн 0 П1 1.45 Х 4.10 П2 8.90
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 56' Ньюкасл Юнайте 1 Тоттенхэм Хотс 2 П1 15.0 Х 6.30 П2 1.20
Германия - Бундеслига перерыв Штутгарт 0 Вердер 0 П1 2.33 Х 2.60 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига перерыв Тамбов 1 ЦСКА 1 П1 22.0 Х 4.80 П2 1.24
КХЛ - плей-офф 1-й период ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 3.50
Испания - Сегунда 1-й тайм, 17' Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 5.80 Х 3.50 П2 1.65
Португалия - Примейра 1-й тайм, 13' Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 2.95
Испания - Примера 1-й тайм, 2' Эльче 0 Бетис 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.75
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.44 Х 3.20 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 4.90 П2 6.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.12
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Сабадель 0 П1 1.74 Х 3.40 П2 5.50
Испания - Сегунда 19:15 Луго 0 Малага 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Примера 19:30 Кадис 0 Валенсия 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Португалия - Примейра 19:30 Витория Гимара 0 Тондела 0
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Уракан 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Чикаго Буллз 0 Бруклин Нетс 0 П1 2.08 П2 1.75
Англия - Премьер-лига 21:30 Манчестер Юнай 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 5.00
Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.32
Португалия - Примейра 22:00 Фамаликан 0 Пасуш де Ферре 0
04 апреля 16:33

Часть кровли рухнула во время соревнований в легкоатлетическом манеже в Кирове (видео)

Жертв среди спортсменов и зрителей нет

Во время забега на детских соревнованиях по легкой атлетике в спорткомплексе города Киров рухнула крыша. ЧП произошло в манеже «Вересники».

По информации телеграм-канала Mash, рухнула часть кровли. В одном из забегов участвовали легкоатлеты 2010 года рождения. В этот момент за спинами спортсменов происходит частичное обрушение кровли. Судя по опубликованной видеозаписи, никто не пострадал.

Соревнования были приостановлены. На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по Кировской области и следователи СК РФ по региону. Эксплуатация манежа временно остановлена, проводится проверка.

источник: Телеграм-канал Mash
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Калининградский "Локомотив" выиграл женский чемпионат России по волейболу"Чеховские медведи" пробились в четвертьфинал Лиги ЕвропыАнна Щербакова рассказала, что сделала с подарком - тортом от Нэтана ЧенаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика