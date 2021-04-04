Часть кровли рухнула во время соревнований в легкоатлетическом манеже в Кирове (видео)

Во время забега на детских соревнованиях по легкой атлетике в спорткомплексе города Киров рухнула крыша. ЧП произошло в манеже «Вересники».

По информации телеграм-канала Mash, рухнула часть кровли. В одном из забегов участвовали легкоатлеты 2010 года рождения. В этот момент за спинами спортсменов происходит частичное обрушение кровли. Судя по опубликованной видеозаписи, никто не пострадал.

Соревнования были приостановлены. На место прибыли сотрудники ГУ МЧС по Кировской области и следователи СК РФ по региону. Эксплуатация манежа временно остановлена, проводится проверка.