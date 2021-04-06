Британские бегуны сами расследовали свои допинговые дела

Как сообщает «Daily Mail», двое легкоатлетов из Британии - бегуны Рис Уильямс и Гарет Уорбертон летом 2014 года сдали положительные тесты на допинг: в организмах спортсменов были обнаружены стероиды.

Британское антидопинговое агенство разрешило спортсменам самим расследовать дела, ссылаясь на то, что в Британии каждый спортсмен может использовать не аккредитованные ВАДА лаборатории для доказательств своей невиновности.

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел с британскими велосипедистами.

Все вышеуказанные дела сейчас находятся на изучении в ВАДА.