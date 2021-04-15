Первое появление Ласицкене на международной арене в этом сезоне может пройти на турнире в Дессау

Ольга Назарова, менеджер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, сообщила, что организаторы международного турнира в немецком Дессау хотят пригласить ее подопечную как участника соревнований.

«Организаторы заинтересованы в том, чтобы Маша выступила на этом турнире. Мы ведем переговоры», - приводит слова Назаровой ТАСС.

При этом из-за сложностей с пандемией коронавируса соревнования, которые намечены на 21 мая, могут не состоятся.

В этом случае российская спортсменка начнет летний сезон 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко.

Добавим, что Ласицкене пока лишь подала заявку, а не получила нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).