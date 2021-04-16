Иванюк и Сидорова подали заявки на получение нейтрального статуса

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк отправили заявки в World Athletics на получение нейтрального статуса.

«Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса. Они планируют начать летний сезон 28 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе», — приводит ТАСС слова менеджера спортсменов Павла Воронкова.

Напомним, что нейтральный статус позволит российским легкоатлетам выступать на международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.

За его оформление взрослым спортсменам (старше 20 лет) нужно заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет — 100.