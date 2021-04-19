Ласицкене может обратиться в МИД РФ за помощью в получении визы перед этапом «Бриллиа

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене планирует обратиться в Министерство иностранных дел России за помощью в получении въездной визы в Великобританию.

«Не исключаю, что нам предстоит обратиться за помощью в оформлении визы в МИД России, так как, вероятнее всего, выдача нейтральных статусов начнется в начале мая. И тогда останется очень мало времени для оформления въездных виз в сегодняшних непростых условиях», – приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса. 28-летняя спортсменка сможет оформить въездную визу только после утверждения заявки.