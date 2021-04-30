Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Российская легкоатлетка Татьяна Передунова дисквалифицирована Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Срок отстранения спортсменки - 18 месяцев, начиная с 21 мая 2020 года.

Передунова обвиняется в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (»Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Спортсменка в 2017 году выиграла бронзовую медаль командного чемпионата России в беге на 800 м.

В юниорском возрасте Передунова становилась серебряным призером страны.