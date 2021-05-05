Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса

Российский легкоатлет Сергей Шубенков отправил все необходимые документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для выступлений на международных стартах, сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.
«Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса», – цитирует ТАСС слова Воронкова.
Напомним, ВФЛА лишена членства в World Athletics. По этой причине российские атлеты могут участвовать в турнирах лишь в нейтральном статусе. В сезоне-2021 к международным стартам будет допущено только 10 российских легкоатлетов. 30 апреля нейтральный статус получили Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина. Сергей Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.