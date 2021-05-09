Легкоатлеты Сидорова и Иванюк возьмут старт на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 2-й тайм, 56' Дженоа 0 Сассуоло 1 П1 10.0 Х 5.30 П2 1.30
Англия - Премьер-лига перерыв Вулверхэмптон 0 Брайтон энд Хо 1 П1 12.0 Х 4.50 П2 1.33
Франция - Лига 1 перерыв Сент-Этьен 1 Марсель 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 5.80
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+2' Милтон-Кинс До 0 Рочдейл 0 П1 2.08 Х 2.75 П2 4.10
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+3' Линкольн Сити 0 Уимблдон 0 П1 2.15 Х 2.95 П2 3.80
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+3' Чарльтон Атлет 0 Халл Сити 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.75
Англия - Первая лига перерыв Блэкпул 0 Бристоль Ровер 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 4.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+1' Донкастер Рове 0 Питерборо Юнай 4
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+1' Портсмут 0 Аккрингтон Стэ 1 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.15
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+3' Сандерленд 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.75 Х 2.95 П2 5.90
Англия - Первая лига перерыв Оксфорд Юнайте 2 Бёртон Альбион 0 П1 1.03 Х 15.0 П2 26.0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+1' Уиган Атлетик 1 Суиндон Таун 0 П1 1.24 Х 5.70 П2 11.0
Англия - Первая лига перерыв Ипсвич Таун 3 Флитвуд Таун 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+4' Гиллингем 1 Плимут Аргайл 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+2' Кру Александра 2 Шрусбери Таун 2 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 19' Эрцгебирге 2 Падерборн 07 1
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 18' Хайденхайм 0 Зандхаузен 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 19' Бохум 0 Ян 0
Испания - Сегунда 15:00 Мирандес 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Греция - Суперлига 15:00 ПАОК 0 Арис 0 П1 1.75 Х 3.60 П2 4.90
Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Эйбар 0 П1 2.13 Х 3.10 П2 4.10
Италия - Серия А 16:00 Парма 0 Аталанта 0 П1 15.0 Х 7.70 П2 1.19
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кальяри 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.50
Франция - Лига 1 16:00 Метц 0 Ним 0
Франция - Лига 1 16:00 Ницца 0 Брест 0 П1 2.44 Х 3.40 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Монпелье 0 П1 1.63 Х 4.30 П2 5.20
Португалия - Сегунда 16:00 Кова-да-Пиедад 0 Визела 0 П1 7.40 Х 3.40 П2 1.55
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Торино 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Аргентина - Примера 16:00 Арсенал Саранд 0 Сентраль Кордо 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.25
Франция - Лига 1 16:00 Анже 0 Дижон 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.80
09 мая 13:38
автор: Евгений Лиманский

Легкоатлеты Сидорова и Иванюк возьмут старт на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Соревнования престижной легкоатлетической серии состоятся 10 июня.

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера легкоатлетов Павла Воронкова.

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила о своем намерении поучаствовать 23 мая в этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде, а также в турнире во Франции, который состоится 1 июня.

Напомним, 18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, ограничив число представителей нашей страны на крупных стартах до десяти человек без права замены. 30 апреля WA допустила до участия в турнирах Ласицкене, Сидорову, Иванюка и Аксану Гатауллину.

источник: ТАСС
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