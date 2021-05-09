Легкоатлеты Сидорова и Иванюк возьмут старт на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера легкоатлетов Павла Воронкова.

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила о своем намерении поучаствовать 23 мая в этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде, а также в турнире во Франции, который состоится 1 июня.

Напомним, 18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, ограничив число представителей нашей страны на крупных стартах до десяти человек без права замены. 30 апреля WA допустила до участия в турнирах Ласицкене, Сидорову, Иванюка и Аксану Гатауллину.