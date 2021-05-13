Ласицкене получила британскую визу и выступит на этапе Бриллиантовой лиги

Менеджер Ольга Назарова, являющаяся представителем чемпионки мира и Европы Марии Ласицкене, сообщила, что спортсменка получила британскую визу и сможет принять участие в Бриллиантовой лиге в Гейтсхеде.

«Мария сегодня получила въездную визу в Великобританию. Все было сделано оперативно, и теперь нет никаких препятствий для ее участия в британском этапе Бриллиантовой лиги. Она отправится в Гейтсхед из Германии, где 21 мая начнет летний сезон», - приводит слова Назаровой ТАСС.

Добавим, что в четверг получил британскую въездную визу и личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Напомним, 30 апреля российская легкоатлетка приобрела нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных соревнованиях.