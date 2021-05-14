Московский полумарафон перенесен на неопределенный срок

Московский полумарафон, который планировалось провести 16 мая в олимпийском комплексе «Лужники», переносится на неопределенный срок. Организаторы приняли такое решение в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей.

«Мы долго работали над организацией забега и сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами. В ближайшее время сообщим подробности и новую дату мероприятия», – отметили организаторы.