Российский шестовик Волков официально получил право выступать за Белоруссию

Российский прыгун с шестом Матвей Волков официально сменил спортивное гражданство. Теперь атлет будет представлять Белоруссию. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на «Sputnik Беларусь».

World Athletics в начале февраля 2021 года допустила Волкова к участию в международных соревнованиях в Польше, не дожидаясь официального согласования перехода спортсмена под эгиду Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА). Спортсмен смог выступить только в личном первенстве - Белоруссию он еще не представлял.

Напомним, Волков решил сменить спортивное гражданство летом 2020 года. Причиной стал бессрочный запрет российским атлетам на выступления даже под нейтральным флагом после того, как не был оплачен штраф World Athletics.