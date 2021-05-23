Ласицкене заняла четвертое место на британском этапе Бриллиантовой Лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

Ласицкене проиграла британке Морган Лейк по количеству попыток, обе спортсменки преодолели 1,88 м.

Легкоатлетки, занявшие первое и второе место, полячка Камила Лицвинко и британка Эмили Бортвик соответственно прыгнули на 1,91 м. Как и в случае с бронзой победительница выиграла за счет меньшего количества попыток.

Добавим, что для Ласицкене эти международные соревнования стали вторыми после паузы, связанной с выдачей нейтрального статуса. Ранее, на турнире в Германии, она стала седьмой с результатом 1,80 м.