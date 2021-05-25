ВФЛА дисквалифицировала двух спортсменок за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкой атлетики на своем официальном сайте объявила о том, что Анастасия Шукшина и Александра Тимофеева получили два и четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Шукшина отстранена за наличие в пробе следов запрещенных веществ – фуросимида и канренона. Двухлетняя Дисквалификация отсчитывается с 9 декабря 2020 года, результаты, показанные спортсменкой с 18 ноября 2020-го, аннулированы.

Тимофеева наказана за наличие запрещенной субстанции в пробе, а также за использование или попытку использования допинга или запрещенного метода. Ее четырехлетняя дисквалификация начинается с 30 марта нынешнего года. Результаты, показанные с 7 января, аннулированы.

Обе спортсменки выступают в беге.