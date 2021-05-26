Шубенков и Ласицкене разыграют медали «Кубка Федерации» в Сочи

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, а также многократная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене примут участие в «Кубке Федерации», который пройдет в Сочи 29 мая. Об этом сообщили организаторы турнира на сайте спортивного центра «Юг Спорт».

Напомним, в конце января Шубенков получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать его детали. Предполагалось, что атлет мог сдать положительный тест на запрещенный препарат. Ранее он отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса и ждет решения World Athletics. В ожидании вердикта Сергей не прекращает тренироваться. Первого мая он открыл летний сезон в родном Барнауле, выступив в традиционной эстафете на призы газеты «Алтайская правда».

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Добавим, что Мария Ласицкене 23 мая стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.