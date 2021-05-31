Александр Тихонов: Каниськина в Госдуме – это неправильно. Для чего спортсмены там вообще нужны?

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ранее возглавлявший СБР, негативно отозвался по поводу участия Ольги Каниськиной в политике.

Бывшая легкоатлетка, наказанная за нарушение антидопинговых правил, победила в праймериз «Единой России» в Республике Мордовия, а также выдвинула свою кандидатуру на выборы в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу № 14 Саранска.

«Конечно, Каниськина в Госдуме – это совершенно неправильно, – заявил Тихонов в интервью для Sport24.ru – Мы этим самым подадим пример последователям в легкой атлетике и других видах спорта, что не нужно переживать, смело колитесь, принимайте допинг, а потом вас ждет повышение. Дурной пример – заразительный.

Получается – можно делать что угодно и попасть в Госдуму? Так быть не должно. Здесь вопросы надо задавать Карелину, он там самый главный у нас.

Тем более наши спортсмены в политике пока мало полезного сделали. А для чего они там вообще?»