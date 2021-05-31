Чемпион Европы по кроссу обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств

У задержанного в Москве чемпиона Европы по кроссу Ильгизара Сафиулина изъято 470 граммов мефедрона.

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», Сафиулину правоохранительными органами предъявляется обвинение по статьям 30 и 228 Уголовного кодекса РФ (приготовление к преступлению и незаконный оборот наркотических средств.)

Сафиуллин становился чемпионом Европы по легкоатлетическому кроссу среди юниоров на дистанции 3 тыс. метров 2010 года и победителем Универсиады в Казани 2013 года.

В настоящее время спортсмену избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.