World Athletics одобрила еще 35 заявок российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Антидопинговая панель Всемирной легкоатлетической ассоциации предоставила нейтральный статус еще 35 российским спортсменам.

Как сообщает сайт World Athletics, эти атлеты имеют право на выступления в международных соревнованиях 2021 года, в том числе на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Одобрены заявки следующих спортсменов:

Ринас Ахмадеев (бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м и полумарафон), Дина Александрова (бег 800 м, 1500 м, 5000 м), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Светлана Аплачкина (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Александр Асанов (прыжки в высоту), Александр Буяновский (бег 400 м), Артем Чермошанский (прыжки в длину), Анастасия Еремянц (бег 800 м, 1500 м), Татьяна Ермаченкова (прыжки в высоту), Максим Федяев (бег 400 м), Алексей Федоров (тройной прыжок), Александра Гуляева (бег 800 м, 1500 м), Алиса Иванова (спринт), Наталья Карпова (метание диска), Аделина Халикова (прыжки в высоту), Мария Кочанова (прыжки в высоту), Александр Комаров (декатлон), Никита Курбанов (прыжки в высоту), Алена Мамина (бег 400 м), Лилия Мендаева (бег 1500 м, 3000 м, 5000 м), Илья Мудров (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Ильдар Надыров (бег с препятствиями, бег по пересеченной местности), Николай Орлов (метание копья), Виктор Пинтусов (прыжки с шестом), Елизавета Поротикова (метание копья), Игорь Ращупкин (бег 800 м, 1500 м), Ольга Родиошкина (бег 800 м), Матвей Рудник (прыжки в высоту), Надежда Сергеева (спортивная ходьба), Федор Шутов (полумарафон, марафон), Олеся Солдатова (спринт), Наталья Спиридонова (прыжки в длину, прыжки в высоту), Светлана Улога (бег 800 м), Никита Евсеенков (бег 400 м с барьерами).

Отметим, что на данный момент нейтральный статус получили 62 российских спортсмена.