Шубенков прокомментировал обвинения в допинге

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как отнесся к обвинениям в применении допинга.

«История на самом деле банальная и совершенно дурацкая. Меня еще забавляют формулировки. Писали, что я «попался», меня «сцапали», «взяли», «уличили» в допинге.

У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история еще не закончилась. И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность», - приводит слова Шубенкова Tolknews.

Напомним, что СМИ сообщали, что чемпион мира по бегу с препятствиями сдал положительный допинг-тест на фуросемид. Впоследствии Шубенков не был отстранен антидопинговыми органами.