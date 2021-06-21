Болт стал отцом близнецов

Болт поделился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен со своей девушкой Каси Беннетт, годовалой дочерью Олимпией и новорожденными сыновьями. Детей назвали Гром и Святой Лев. При этом спортсмен не назвал точную дату рождения близнецов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). Во время своих выступлений он установил восемь мировых рекордов. На данный момент - обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров - 9,58 с; и 200 метров - 19,19 с, а также в эстафете 4х100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 с.

Он единственный спортсмен, которому удалось выиграть спринтерские дистанции на 100 и 200 метров на трех Олимпийских играх подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).