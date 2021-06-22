Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

Российский спортсмен Сергей Шубенков оправдан по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Отмечается, что легкоатлет не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении пробы, взятой 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период, и, следовательно, не будет отбывать срок дисквалификации.

Напомним, Шубенков является чемпионом мира и трехкратным победителем первенств Европы.