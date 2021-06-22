Шубенков отреагировал на новость о снятии претензий к нему по допингу

Российский спортсмен Сергей Шубенков прокомментировал новость, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике отказался от претензий в его отношении по делу о допинге.

«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло. А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что все наконец-то разрешилось.

Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всем разобраться», - написал Шубенков в своем Instagram.