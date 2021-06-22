Тренер Шубенкова: Надеюсь, что за шесть дней World Athletics даст Сергею нейтральный статус

Личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова призвал не спешить с перспективами его подопечного на предстоящей Олимпиаде в Японии.

«Мы сейчас в Чебоксарах и спокойно готовимся к чемпионату России. Говорить об олимпийских перспективах пока сложно, так как у Шубенкова нет нейтрального статуса. Надеюсь, что в оставшиеся шесть дней World Athletics даст ему допуск, принимая в расчет безупречную репутацию Шубенкова», - приводит ТАСС слова Сергея Клевцова.

Напомним, ранее стало известно, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике отказался от претензий отношении Шубенкова по делу о допинге.