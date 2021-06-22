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22 июня 17:52
автор: Александр Поволоцкий

WADA может оспорить оправдательное решение по делу Шубенкова

Чемпион мира ждет получения нейтрального статуса для участия в токийской Олимпиаде.

Всемирное антидопинговое агентство готово оспорить оправдательное решение AIU в отношении российского легкоатлета Сергея Шубенкова.

«WADA принимает к сведению решение, вынесенное дисциплинарным трибуналом Athletics Integrity Unit. WADA внимательно рассмотрит это решение, как и все решения, вынесенные сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, и впоследствии определит, следует ли использовать свое независимое право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Поскольку полное решение еще не опубликовано и период для апелляции открыт, мы не можем делать никаких других комментариев на данном этапе», - цитирует ТАСС сообщение WADA.

Добавим, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике оправдал Шубенкова по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

Напомним, что AIU подозревал 30-летнего россиянина в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

источник: ТАСС
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