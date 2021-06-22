Ирина Привалова: Рассчитываю, что до конца недели Шубенков получит нейтральный статус

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова рассказала, когда чемпион мира Сергеем Шубенков может получить нейтральный статус для участия в международных стартах, в том числе в Олимпиаде.

«Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено еще одно письмо по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, что до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка», — приводит »RT на русском» слова главы ВФЛА.

Добавим, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике оправдал Шубенкова по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

Напомним, что AIU подозревал 30-летнего россиянина в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.