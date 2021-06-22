Ольга Богословская: У меня не было сомнений, что Шубенков будет оправдан

Чемпионка мира Ольга Богословская отреагировала на оправдание российского легкоатлета Сергея Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

«У меня не было сомнений, что Серега будет оправдан. Была уверенность, что это не более чем «несчастный случай на производстве», нелепость. Но потом напряжение нарастало, поскольку времени становилось все меньше. Олимпийские игры приближались, а решения не было никакого. Ходили слухи, что Шубенкову хотя и могли выписать мягкую дисквалификацию на несколько месяцев, но это бы обозначало пропуск Олимпиады. Самое главное, что все разрешилось», - приводит слова Богословской RT.

Напомним, что положительный результат на запрещенное вещество дала проба, взятая 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период. В дальнейшем выяснилось, что в организм спортсмена попали микроскопические частички таблеток, которые принимал сын спортсмена. Таким образом, Шубенков не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении и, следовательно, не будет отбывать срок дисквалификации.