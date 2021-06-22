Журова ждала оправдания Шубенкова

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на оправдание российского легкоатлета Сергея Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Я ждала этого оправдания, потому что мне очень хочется, чтобы Сергей поехал на Олимпийские игры в Токио. Я надеюсь, что произошедшая ситуация не помешает ему это сделать. Я до последнего верила, что история с допингом является каким-то недоразумением», - приводит слова Журовой «Газета.RU».

Напомним, что положительный результат на запрещенное вещество дала проба Шубенкова, взятая 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период. В дальнейшем выяснилось, что в организм спортсмена попали микроскопические частички таблеток, которые принимал сын спортсмена. Таким образом, Шубенков не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении и, следовательно, не будет отбывать срок дисквалификации.