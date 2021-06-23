Олег Матыцин: Надеюсь, что в WADA понимают значение Шубенкова для мировой легкой атлетики

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение AIU оправдать чемпиона мира Сергея Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Я всегда верил в Сергея Шубенкова, мы максимально оказывали и продолжаем оказывать ему содействие и поддержку на пути к справедливости. Первый важный шаг сделан, он официально признан невиновным. Какой шаг сделает Всемирное антидопинговое агентство, решать ему. Но надеюсь, что там тоже понимают значение такого спортсмена, как Сергей Шубенков, для мировой легкой атлетики», - приводит ТАСС слова чиновника.

Напомним, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике подозревал Шубенкова в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

Накануне 30-летний россиянин был оправдан. Шубенков ожидает получения нейтрального статуса для участия в предстоящей Олимпиаде.