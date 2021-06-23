Сергей Шубенков: Главное, что нервяки закончились

Российский легкоатлет Сергей Шубенков дал комментарий после первого забега с того момента, как его признали невиновным в нарушении антидопинговых правил.

«Можно сейчас соревноваться, показывать результаты, продолжать отбираться на наш нелегкий тернистый путь в Токио. Комментарии по решению о моей невиновности я буду делать после финала. Но самое главное для меня, повторюсь, что все нервяки закончились», - приводит слова Шубенкова ТАСС.

Напомним, что положительный результат на запрещенное вещество дала проба Шубенкова, взятая 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период. В дальнейшем выяснилось, что в организм спортсмена попали микроскопические частички таблеток, которые принимал сын спортсмена. Таким образом, Шубенков не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении и, следовательно, не будет отбывать срок дисквалификации.