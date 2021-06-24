Усэйн Болт: я уверен, что мои рекорды никто не побьет

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт уверен, что его мировые рекорды на 100 и 200 метров не будут побиты на Играх в Токио. Об этом спортсмен сообщил во время прямой трансляции в аккаунте Международного олимпийского комитета (МОК) в Instagram.

Мировой рекорд на дистанции 100 метров составляет 9,58 секунды, на 200 метров - 19,19 секунды. Болт установил эти достижения на чемпионате мира 2009 года.

«Я уверен, - сказал Болт. «Я не говорю, что этого не произойдет, но я не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне, чтобы пробежать дистанцию за 9,58 секунды или 19,19 секунды. Давай посмотрим что происходит.»

Болт ушел из легкой атлетики после участия в чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Болт - единственный спортсмен, которому удалось выиграть на дистанциях 100 метров и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016).