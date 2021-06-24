Шубенков показал в полуфинале чемпионата России лучший результат сезона в Европе

Чемпион мира Сергей Шубенков в полуфинальном забеге на чемпионате России показал лучший результат сезона в Европе.

На соревнованиях в Чебоксарах 30-летний атлет пробежал 110 метров с барьерами за 13,24 секунды. Это на 0,01 секунды быстрее показателя британца Эндрю Поцци. Лучший результат сезона в мире принадлежит ямайскому бегуну Омару Маклеоду (13,01).

Напомним, что 22 июня Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике оправдал Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. Россиянин признан невиновным.