Шубенков - после победы на ЧР: Будет совсем некрасиво со стороны World Athletics отказать в допуске

Россиянин Сергей Шубенков выразил надежду, что получит от World Athletics нейтральный статус для участия в Олимпиаде.

«Теперь будет совсем некрасиво с их стороны не дать допуск. Сначала признать, что все нормально, что я не виноват, а потом подленько не дать статус? Загадывать не хочу, всякое бывает, что практика показывает, но будет некрасиво», - приводят слова спортсмена «РИА Новости».

Добавим, что 24 июня Шубенков стал победителем чемпионата России в Чебоксарах. Он преодолел дистанцию 110 метров с барьерами за 13,37 секунды.

В полуфинальном забеге 30-летний россиянин показал лучший результат сезона в Европе (13,24).