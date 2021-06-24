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24 июня 23:40
автор: Александр Поволоцкий

Шубенков - после победы на ЧР: Будет совсем некрасиво со стороны World Athletics отказать в допуске

Легкоатлет показал лучший европейский результат в сезоне.

Россиянин Сергей Шубенков выразил надежду, что получит от World Athletics нейтральный статус для участия в Олимпиаде.

«Теперь будет совсем некрасиво с их стороны не дать допуск. Сначала признать, что все нормально, что я не виноват, а потом подленько не дать статус? Загадывать не хочу, всякое бывает, что практика показывает, но будет некрасиво», - приводят слова спортсмена «РИА Новости».

Добавим, что 24 июня Шубенков стал победителем чемпионата России в Чебоксарах. Он преодолел дистанцию 110 метров с барьерами за 13,37 секунды.

В полуфинальном забеге 30-летний россиянин показал лучший результат сезона в Европе (13,24).

источник: «РИА Новости»
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