Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России

Анжелика Сидорова стала победительницей чемпионате России по легкой атлетике в соревнованиях по прыжках с шестом.
Победу ей принес результат 4,75 метра. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65). Бронзовую медаль завоевала Ирина Иванова (4,55).
Отметим, что чемпионат России стал заключительным этапом отбора на Олимпиаду в Токио. Состав на Игры огласят 28 июня.
Напомним, World Athletic определила квоту в десять российских легкоатлетов с нейтральным статусом для выступления на Олимпиаде.
источник: «Советский спорт»