Ласицкене выступит на Олимпиаде-2020

«Есть четкий международный рейтинг, и мы будем руководствоваться этим. В мужском росте проблем нет - первое и третье места в этом рейтинге, Сидорова вторая на шесте, так что по лидерам проблем не будет. Как обычно, проблемы начинаются в ситуации, когда у нас есть несколько седьмых и восьмых мест, и с этим они, конечно, будут», - цитирует Привалова «Матч ТВ».

Согласно решению Исполкома по легкой атлетике от 18 марта, в 2021 году не более десяти российских спортсменов смогут получить нейтральный статус для выступления на крупных международных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира (в том числе юношеские чемпионаты) без права замены.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.