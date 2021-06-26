Анна Чичерова завершает карьеру

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова, завоевав серебро чемпионата России, объявила о завершении карьеры.

«Думаю, это, наверное, все. Отговорила роща золотая. Честно говоря, у меня просто нет сил. Я уже настраивалась, настраивалась, была хорошая попытка на 1,75, но от прыжка к прыжку мне приходилось наскребать силы. А к 1.91 они исчезли. Так что хватит. Я хотела, чтобы это начало было прощальным, а результат был лучше, 1,90 или выше. Но надо было, видимо, стартовать выше, а не прыгать с начальных высот», - цитирует Чичерову «Матч ТВ».

Помимо титула олимпийской чемпионки Чичерова имеет множество наград разных достоинств с чемпионатов мира в помещении и вне его, а также она является восьмикратной чемпионкой России.