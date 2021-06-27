Тренерский совет ВФЛА опубликовал заявку спортсменов на ОИ

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал включить десять спортсменов в олимпийскую заявку. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на «Р-Спорт», знакомого с ситуацией.

Отмечается, что в воскресенье состоялось заседание тренерского совета ВФЛА, на котором обсуждался вопрос набора сборной России на Олимпиаду в Токио. Согласно источнику, в рекомендованный список вошли Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки в высоту), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье). , Василий Мизинов (спортивная ходьба), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).