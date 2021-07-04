Кнороз победила в прыжка с шестом на этапе Бриллиантовой лиги

Российская легкоатлетка Полина Кнороз одержала победу в прыжкам с шестом на этапе Бриллиантовой лиги, сообщает RT.

По итогам соревнований, проходивших в швдском Стокгольме, россиянка прыгнула на 4,71 м

Второй стала британка Холли Брэдшоу с результатом 4,61 м, третьей - представительница Белоруссии Ирина Жук, преодолевшая ту же высоту, что и британка, но потратившая на это большее количество попыток.

Источник отмечает, что соревнования в секторе прыжков с шестом походили вне общего зачета Бриллиантовой лиги.