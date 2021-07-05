CAS дисквалифицировал прыгуна в высоту Лысенко на четыре года за подделку документов

Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российского легкоатлета Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, чемпион мира в помещении по прыжкам в высоту наказан за фальсификацию документов, включая манипуляции со сдачей анализов. Лысенко содействовал в предъявлении обвинений бывшим чиновникам ВФЛА Дмитрию Шляхтину и Артуру Карамяну.

Результаты прыгуна в высоту с 1 июля по 2 августа 2018 года аннулированы. Срок дисквалификации россиянина отсчитывается с 3 августа 2018-год, при этом два года из шести лет дисквалификации были назначены условно. Таким образом, Лысенко сможет принять участия в соревнованиях уже летом 2022 года.

Напомним, что после инцидента Шляхтин подал в отставку.