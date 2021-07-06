Шубенков занял третье место в первом международном забеге с 2019 года

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на дистанции 110 метров с барьерами занял третье место на международном турнире, прошедшем в Венгрии.

Победителем стал американец Грант Холлоуэй, преодолевший дистанций за 13,08 секунды. Второе место занял испанский бегун Орландо Ортега, уступивший победителю 0,07 секунды. Россиянин в свою очередь проиграл 0,11 секунды.

Напомним, что январе в отношении россиянина открыли расследование по подозрению в применении допинга. 21 июня чемпион мира 2015 года был оправдан, а 26-го числа получил нейтральный статус.