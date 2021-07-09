Клишина сообщила, что вакцинировалась от коронавируса

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала какие меры предпринимает, чтобы не заразиться COVID-19.

«Я вакцинирована, но я хожу в маске, пытаюсь со всех сторон обезопасить себя от каких-то лишних стрессов, это точно не нужно. Когда я захожу внутрь любого здания, я надеваю маску, за исключением тренажерного зала», - приводит слова Клишиной Sport24.ru.

Напомним, что 30-летняя прыгунья в длину вошла в список десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио.