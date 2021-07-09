Клишина прокомментировала победу Шубенкова в деле о допинге

Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что многим спортсменам надо брать пример с Сергея Шубенкова в вопросе борьбы с обвинениями в приеме допинга.

«Огромный плюс, что они боролись и выиграли, это огромнейшая победа, они смогли доказать и не пожалели средств, времени и сил. Это то, как сделала я. Так могли бы сделать очень многие люди», - приводит слова Клишиной Sport24.ru.

Напомним, что Шубенкову удалось доказать Независимому органу по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, что в его организм попали микроскопические частички таблеток, которые принимал его сын.