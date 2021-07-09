Акименко выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Монако, Сидорова - вторая

В Монако проходит этап на этапе «Бриллиантовой лиги».

Российский легкоатлет Михаил Акименко одержал победу в соревнованиях в прыжках в высоту. Вместе с канадцем Джанго Ловеттом он показал результат 2,29 метра. Для выявления победителя судьи назначили перепрыжку. Россиянин взял высоту, а канадец – нет.

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова стала второй. Россиянке покорилась планка на высоте 4,80 метра. Победительницей соревнований с результатом 4,90 стала представительница США Кэти Нэйджотт.

Добавим, что Акименко и Сидорова попали в список десяти российских спортсменов, которые поедут на Игры-2020 в Токио.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/other/news-4398563-anzhelika-sidorova-zavoevala-serebro-na-etape-brilliantovoj-ligi-v-monako.html?utm_source=copypaste